YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

ASKİ ekipleri altyapı çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın altyapısını yenileyerek kalıcı çözümler üreten Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Efeler, Koçarlı ve Didim’de içme suyu hattı ve abone bağlantıları, kaynak suyu çalışması ve isale hattı yapımı ile kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapımı çalışmalarını sürdürüyor.Altyapı çalışmalarını Aydın’ın her köşesinde sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Koçarlı ve Didim’de çalışmalarına devam ediyor.Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Efeler’in Fatih Mahallesi’nde içme suyu hattı ve abone bağlantıları yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Aydın’ın altyapısını yenileyerek kalıcı çözümler üreten Aydın Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Efeler, Koçarlı ve Didim’de içme suyu hattı ve abone bağlantıları, kaynak suyu çalışması ve isale hattı yapımı ile kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapımı çalışmalarını sürdürüyor.
Altyapı çalışmalarını Aydın’ın her köşesinde sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Koçarlı ve Didim’de çalışmalarına devam ediyor.
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Efeler’in Fatih Mahallesi’nde içme suyu hattı ve abone bağlantıları yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Mahallenin gelecek 50 yılı planlanarak başlanan çalışmayla yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.
Kentimizin ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yatırımlarına yön veren ASKİ Koçarlı ilçesi Kızılkaya Mahallesi’nde de kaynak suyu çalışması ve isale hattı yapımı gerçekleştiriyor.
ASKİ ekipleri ayrıca Didim ilçesinde, Efeler Mahallesi ve Kalender Caddesi’nde kanalizasyon hattı ve parsel bacası yapımı devam ediyor. ASKİ bu çalışmalarla kent genelinde kalıcı çözümler üreterek halkın taleplerini tek tek yerine getiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Yüksekova’da 6 bin 500 bağ ot yandı
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 283 litre sahte içki ele geçirildi
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Azerin ve Kıraç Gölbaşı’nda 29 Ekim coşkusu yaşatacak
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Aksaray’da jandarmadan minik öğrencilere hijyen eğitimi
Aksaray’da jandarmadan minik öğrencilere hijyen eğitimi

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:58
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.