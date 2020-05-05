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ASKİ Sultanhisar’da çalışmaya devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.05.2020 13:00 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Sultanhisar’da altyapı çalışmalarına devam ediyor.Aydın genelinde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Sultanhisar’da altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri Sultanhisar’da altyapı çalışmalarına devam ediyor.
Aydın genelinde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Sultanhisar’da altyapı çalışmalarını sürdürüyor. İlçede sık sorun çıkaran iki terfi isale hattı yenileniyor.
Yıpranmış olmasından dolayı sık sorun çıkaran Sultanhisar’ın içme suyunu karşılayan iki içme suyu terfi hattı ile içme suyu deposuna ulaştıran terfi isale hattı yenilenecek. ASKİ tarafından yatırım programına alınan yenileme işinde, proje kapsamında 1100 metre uzunluğundaki isale hattı çalışması yapılacak. Borularda kapasite artırımı da yapılacak olan projeyle hem su kesintilerinin önüne geçilecek hem de daha fazla su akışı sağlanmış olacak.
Sultanhisarlılar ise altyapıyı yenilen çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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