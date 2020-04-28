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Askıda Gıda kampanyasına 6 market daha katıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan Askıda Gıda kampanyasına 6 market daha katıldı.Korona virüs ile mücadeleyi kent dayanışmasına döndüren İzmit Belediyesi’nin Askıda Gıda kampanyası büyüyor.

Askıda Gıda kampanyasına 6 market daha katıldı

İzmit Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan Askıda Gıda kampanyasına 6 market daha katıldı.
Korona virüs ile mücadeleyi kent dayanışmasına döndüren İzmit Belediyesi’nin Askıda Gıda kampanyası büyüyor. Alışveriş sonrası market içlerine kurulan Dayanışma Askısı’na bırakılan erzaklar ihtiyaç sahiplerine iletilmeye devam ederken, İzmit Belediyesi 6 marketle daha anlaşma sağladı. Malta, Yeşilova, Kozluk, Gültepe ve Yenişehir Mahallelerindeki marketler Dayanışma Askıları’nın yeni adresi oldu.
Öte yandan Ramazan ayının başlangıcıyla daha fazla rağbet gören Askıda Gıda kampanyasıyla hem ihtiyaç sahipleri hem ihtiyaçları karşılamak isteyenler sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geldi. Vatandaşlar kendi evlerine yaptıkları alışverişlerde birer ürün daha fazla alarak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere 6 farklı markette daha Dayanışma Askısı’na bırakmaya başladı. Kampanyanın, önümüzdeki haftalarda daha fazla anlaşmalı marketi bünyesine katarak kent geneline yayılması hedefleniyor.
Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’nda ve Ayazma Mahallesi’nde 1 Mayıs Cuma günü kurulması planlanan pazarlar o tarihte sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 30 Nisan Perşembe günü kurulacağı duyuruldu. Ayrıca 2 Mayıs Cumartesi günü Yuvam’da kurulması planlanan pazarda yine o tarihte sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 30 Nisan Perşembe günü kurulacak.

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