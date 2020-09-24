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  4. "Askıda İyilik" ile okula dönüş yolunda da iyilikler çoğalıyor

"Askıda İyilik" ile okula dönüş yolunda da iyilikler çoğalıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Boyner, "Askıda İyilik" projesi ile ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerini kar amacı gütmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugünlerde okula dönüşe özel hazırladığı "Askıda İyilik" paketleriyle ihtiyaç sahibi çocukların okul heyecanını paylaşıp, gülümsemelerine ortak oluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, Askıda İyilik projesi ile mağazalarında ve boyner.com.tr’de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerini kar amacı gütmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunuyor.

Gerçekleştirdiği projelere müşterilerini de dahil ederek iyilikleri çoğaltan Boyner’in Askıda İyilik paketleri, okula dönüş alışverişinin halen devam ettiği bugünlerde yoğun ilgi görüyor.

Boyner mağazalarından ya da internet mağazası boyner.com.tr’den yapılan alışverişlere kolayca eklenebilen 30 TL değerindeki iyilik paketleri ile ihtiyaç sahibi çocukların yüzü gülüyor.

Satın alınan her bir Askıda İyilik paketi için Boyner de aynı miktarda katkı yapıyor. Alt-üst eşofman takımı ve çanta-boya kalemi setinden oluşan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor.

Bugüne kadar Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla 43 binden fazla iyilik paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Boyner, şimdi de müşterileriyle birlikte ihtiyaç sahibi çocukların okul yolunda yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Boyner’de ilkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyon bulunuyor. Çantadan mataraya, ayakkabıdan tişört ve eşofmana kadar uzanan zengin seçenekli ürünler, mevcut indirimlere ek olarak aldıkça artan indirimlerle ailelerin ve öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

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