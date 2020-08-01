YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ASKİ’den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

ASKİ’den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

AYDIN HABERLERİ  | 01.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) il genelinde içme suyu ihtiyaçlarına çözümler üretiyor.Kuşadası ilçesinde özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla birlikte artan su ihtiyacına yönelik çözümler üreten ASKİ, Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki kaynaklardan getirilen içme suyu boru hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) il genelinde içme suyu ihtiyaçlarına çözümler üretiyor.
Kuşadası ilçesinde özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla birlikte artan su ihtiyacına yönelik çözümler üreten ASKİ, Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki kaynaklardan getirilen içme suyu boru hattını yenileme çalışmalarına başladı. Kapasitenin de artırılacağı hattın yenilenmesi için 16,5 milyon liralık kaynak ayrıldığı belirtildi.
İlçenin en önemli su kaynaklarından olan ve yaklaşık yüzde 52 su ihtiyacının karşılandığı Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki kuyulardan getirilen mevcut isale hattı, 40-50 yıl önce yapıldığı için sık sık arızaya neden oluyordu. Arızaların önüne geçecek olan 20 kilometrelik yeni isale hattının yanı sıra 2 bin metreküplük toplama deposu, vana odaları, debimetre odaları, klor binası gibi yapılar da yapılacağı belirtildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalar bitirildiğinde turizmin gözbebeği Kuşadası’na kesintisiz ve daha fazla su verileceğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

Kaymakam ve Emniyet Müdürü Avcılar’daki kurban kesim yerinde

Mersin’de belediyeden bayramda ücretsiz kesim ve ulaşım hizmeti

Mersin’de belediyeden bayramda ücretsiz kesim ve ulaşım hizmeti

Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

Çiğli Belediyesi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine iletiyor

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

AK Partili gönüllülerden bayram ziyaretleri

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
21:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.