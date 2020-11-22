ASKİ’den Mamak altyapısına neşter

Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, sel ve su taşkınlarının yaşandığı Mamak ilçesinin altyapısına neşter vuruyor. ASKİ ekipleri, ilçenin yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla büyük bir bölümünün tamamlandığı imalat çalışmaları için 7/24 mesai yapıyor. Ekipler, kötü koku ve görüntü kirliliğine neden olan Hatip Çayı’nda da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen ve nüfus arttıkça hatların yetersiz kaldığı Mamak ilçesinin eskiyen altyapısına neşter vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak ilçesinde altyapı sorununun çözümü için çalışmaları hızlandırırken, sık sık yaşanan sel ve su baskınları ile gündeme gelen ilçede ASKİ Genel Müdürlüğü harekete geçti.

ASKİ Mamak Bölge Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla 7/24 imalat çalışması gerçekleştiriyor. Yıllar içinde deforme olan, deplasesi (yeri değiştirilmesi) gereken ya da dereye bağlı olduğu için yıllarca akarak dereyi kirleten hatlar için 3 bin 350 metrelik atık su hat imalatını tamamlayan ekipler ayrıca yoğun yağmurlarda su baskını yaşanan binalar ve sokak içleri için 4 bin 100 metrelik yağmur suyu hattı imalatını da yaptı. Ortalama haftada bir patlak veren ve yenilenmesi zorunlu hale gelen içme suyu hatlarına da müdahale eden ASKİ ekipleri, kısa sürede 14 bin 275 metre uzunluğundaki içme suyu hattını da yeniledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, kötü koku ve görüntü kirliliği ile bölgede ikamet eden vatandaşları rahatsız eden Hatip Çayı’nın yanı sıra Şahap Gürler, Yeşilbayır, Üreğil ve Lalahan Mahallelerinde şehir içinden akan 2 bin 150 metrelik bölümünde temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Mamak’ta yapılan TOKİ projelerinin bir an önce hizmete girebilmesi için tüm su temini ve kanalizasyon deşarjı çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlandı.

