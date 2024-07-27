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  4. Aşkın Nur Yengi 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını da açıkladı

Aşkın Nur Yengi 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını da açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 15:25
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İki Satır Yara, Ay İnanmıyorum, Susma, Yabani gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan Aşkın Nur Yengi şimdi de değişimiyle gündem oldu. 12 kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı zayıflama sırrını da açıkladı.

MYNET-Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi dillere pelesenk olan şarkıları, açıklamaları ve sahnesiyle gündemden düşmüyor.

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12 KİLO VERDİ! SIRRI BAKIN NEYMİŞ

Şimdilerde değişimiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı 12 kilo verdiğini açıkladı. Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrı sorulduğunda ise 'Günde iki öğün yemek. Gayet sağlıklı oluyorsun o zaman. 16 saat boyunca yemiyorsun o aralıklı oruç dediğimiz şey. Sonra da yavaş yavaş küçülüyorsun' yanıtını verdi.

nur yengi

1980'li yıllarda Onno Tunç’un orkestrasında Sezen Aksu ile çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990'da çıkardığı "Sevgiliye" adlı ilk albümüyle büyük beğeni toplamış ve yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Ünlü sanatçı şarkıları ile 90’lı yıllara damgasını vurmuştu.

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Aşkın Nur Yengi
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