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  4. Aşkını böyle ilan etti! İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım geldi

Aşkını böyle ilan etti! İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım geldi

04.11.2023 17:26 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner'den ayrılmasının ardından aradığı aşkı İlayda Alişan'da buldu. İlişkilerini geçtiğimiz aylarda kabul eden ikili, sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte paylaşım yaptı. Güzel oyuncu aşkını böyle ilan etti.

Aşkını böyle ilan etti! İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım geldi

Oğulcan Engin ile Miray Daner, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini mart ayında noktalamıştı. Bu ayrılığın ardından Oğulcan Engin, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırmıştı.

oğulcan ENGİN

Çiçeği burnunda aşıklar, ilk kez haziran ayında birlikte Nişantaşı'nda görülmüştü. İlişkileri tam gaz devam eden ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

ilayda

İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bir fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.

İlayda Alişan 1

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Oğulcan Engin İlayda Alişan Seda Sayan sevgilisi

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