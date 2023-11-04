Aşkını böyle ilan etti! İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım geldi

Oğulcan Engin ile Miray Daner, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini mart ayında noktalamıştı. Bu ayrılığın ardından Oğulcan Engin, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırmıştı.

Çiçeği burnunda aşıklar, ilk kez haziran ayında birlikte Nişantaşı'nda görülmüştü. İlişkileri tam gaz devam eden ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bir fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.







