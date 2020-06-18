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Aslan ve günlük gazete sahipleri Kılınç’ı ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve ilde yayım hayatını sürdüren günlük gazete sahipleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı ve Mercan TV ile Yeniyol Gazetesi imtiyaz sahibi İbrahim Aslan, ilde günlük olarak yayım yapan Güne Bakış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya ve Işık Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Işık ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AGAD Başkanı Aslan, Başkan Kılınç’a Adıyaman’da faaliyet gösteren basın kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde fedakarca çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

Aslan ve günlük gazete sahipleri Kılınç’ı ziyaret etti

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve ilde yayım hayatını sürdüren günlük gazete sahipleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı ve Mercan TV ile Yeniyol Gazetesi imtiyaz sahibi İbrahim Aslan, ilde günlük olarak yayım yapan Güne Bakış Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Yücekaya ve Işık Gazetesi imtiyaz sahibi Bilal Işık ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan AGAD Başkanı Aslan, Başkan Kılınç’a Adıyaman’da faaliyet gösteren basın kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde fedakarca çalışan basın mensubu arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarını yakından takip ediyoruz. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren tüm basın mensubu arkadaşlarımız adına başkanımıza ve günlük gazete sahibi arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah el birliğiyle Adıyaman’ımızı daha da ilerilere götürürüz” diye konuştu.
Ziyaretin devamında Başkan Kılınç ile basın mensupları, basının sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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