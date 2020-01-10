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  4. Aslanapa köylerinde karla mücadele çalışmaları

Aslanapa köylerinde karla mücadele çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.01.2020 07:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer yerinde inceledi.Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren Öezel idare ekipleri tarafından ilçeye bağlı tüm köy yollarında çalışmaların başlatıldığını belirten Kaymakam Gülyer, ’’Özel idare ekiplerimiz özverili bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde köy yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarını ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer yerinde inceledi.
Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren Öezel idare ekipleri tarafından ilçeye bağlı tüm köy yollarında çalışmaların başlatıldığını belirten Kaymakam Gülyer, ’’Özel idare ekiplerimiz özverili bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. Şuan itibarı ile kapalı köy yolumuz yok. Ekiplerimiz olası bir kar yağışına karşı hazırlıklı durumda. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

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