Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde üretimde devamlılığı sağlamak için bakanlık desteği ile danelik mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, ’’Tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak amacıyla bakanlığımızın hibe olarak verdiği danelik mısır tohumları üreticilerimize dağıtıldı. Üretimde devamlılığı sağlamak adına devletimiz ve çiftçimiz omuz omuza, hiçbir sorumluluktan kaçmadan çalışmaya devam ediyor. İlçemizde altarnetif ürün çalışmaları için tüm hızıyla Korona virüs tedbirleri alınarak tohum dağıtımları devam ediyor. Emeği geçen herkeze teşekkür ediyorum’’ dedi.

