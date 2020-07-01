Aslanapa’da tarım arazilerine giden yollar yapılıyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde tarım arazilerine giden altarnatif yolların, üreticilerin hasat dönemini rahat bir şekilde geçirebilmesi için yapıldığı bildiridldi.

Aslanapa MHP İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamda, ’’Yaklaşan hasat döneminde üreticilerimizden gelen talep üzerine Aslanapa ovasında alternatif olarak kullanılan tarım yollarının kumlama çalışmalarını tamamlıyoruz. Amacımız ilimizin önemli hububat ambarlarından biri olan Aslanapa oavamızdaki üreticilerimizin rahat bir hasat dönemi geçirmesini sağlamak. Bu kapsamda Gölbaşı-Çalkoy ara tarım yolu kumlama çalışmalarımız başlamıştır. Sonrasında Gölbaşı-Gökçeler ara tarım yolu ve köylerimiz içi kumlamasına devam edilecek. Buna Vesile olan Sayın Kaymakamımız Seref Gülyer’e ve Aslanapa Köylere Hizmet Götürme Birliği - Aslanapa Özel İdaresi Ekiplerine emekleri için sonsuz teşekkürler’’ dedi.

