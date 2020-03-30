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Aslanapa’da tüm camiler temizlenip dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından tüm camilerin temizliğinin yapıldığı ve dezenfekte edildiği bildirildi.Vakit ve Cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı camilerde çok kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte işi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ’’Vatandaşlarımız camilerimize gelemese de bizler bu vesile camilerimizin temizlik ve dezenfekte işlerini tamamlamış olduk.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından tüm camilerin temizliğinin yapıldığı ve dezenfekte edildiği bildirildi.
Vakit ve Cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı camilerde çok kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte işi gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ’’Vatandaşlarımız camilerimize gelemese de bizler bu vesile camilerimizin temizlik ve dezenfekte işlerini tamamlamış olduk. Camilerimizin iç ve dış kısımlarında yapılması gereken çalışmaları ve dezenfekte işlemlerini bitirdik. İnşallah Korona virüsü en kısa sürede yenip vatandaşlarımız tekrar camilerimizi doldurur’’ dedi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
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