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Aslantepe’deki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde söz golcülerde

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Şampiyonluk virajının kritik haftası Aslantepe’de geçilecekken, golcüler maçın kaderini belirleyecek. Ligde geride kalan haftalarda Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne 28 golle zirvede yer alırken, Beşiktaşlı Burak Yılmaz ise 16 golle ikinci sırada bulunuyor.

Aslantepe’deki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde söz golcülerde

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında olan iki takım için bu maçta golcüler önemli rol oynayacak. Derbide devre arasında sarı-kırmızılıların Kasımpaşa’dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ile Trabzonspor’dan siyah-beyazlılara katılan Burak Yılmaz karşı karşıya gelecek.

İKİNCİ YARIDA BURAK DAHA FAZLA ATTI

Mbaye Diagne bu sezon Süper Lig’de 26 maçta görev aldı. Diagne, Kasımpaşa’da 17 maçta 20, Galatasaray’da da 9 maçta 8 gol kaydetti. Burak Yılmaz ise ligde 19 müsabakada sahaya çıktı. Burak, Trabzonspor’da 7 karşılaşmada 5 gol, Beşiktaş’ta ise 12 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde Diagne 28 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, Burak ise 16 golle ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'da ayrıca Henry Onyekuru 12, Sofiane Feghouli 7 ve Younes Belhanda 4 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta ise Adem Ljajic 8, Mustafa Pektemek ile Güven Yalçın da 5'er kez rakip fileleri havalandırdı.

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