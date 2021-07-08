Aslı Bekiroğlu Zeynep Bastık'ın düğününe transparan elbiseyle gitti! Kimse beğenmedi

Zeynep Bastık ile Tolga Akış, Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar arasında yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ise tercih ettiği transparan elbisesi ile dikkat çekti.

Törende siyah iç çamaşırının gözüktüğü transparan bir elbise giyen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabında düğünde çektirdiği kareleri yayınladı.

Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun fotoğrafları kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

İddialı yazlık elbisesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Bekiroğlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Sanki denizden çıkıp bikini üstüne pareo giymişsin gibi", "Düğüne böyle mi gidilir?", "İddialı olayım derken rüküş olmuşsun", "Çok kötü! Kimse uyarmadı mı seni?" yorumlarında bulundu.



