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Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

07.07.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile evlendi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler katıldı.

Zeynep Bastık (27), reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış (37) ile dünyaevine girdi. Alaçatı'da bulunan bir otelde hayatlarını birleştiren çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı.

ÜNLÜLER DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Yılın sürpriz aşıkları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikaha katılanlar arasındaydı. Bastık'ın nikah şahidi olan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Özdemir'e iltifat ederek, "Yanımda çok da güzel bir kadın var." dedi.
İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Berfu Yenenler ile Eser Yenenler düğün öncesi bu fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü şarkıcı Edis, yakın dostu Bastık'ın düğünü için siyah bir smokin giydi.
Oyuncu Umut Kurt ise mayıs ayında evlenme teklifi ettiği sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci ile davete katıldı.
Düğünde Aslı Bekiroğlu'na müzisyen sevgilisi Çağrı Telkıvıran eşlik etti.
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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