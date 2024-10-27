Aslı Hünel'in eşi kim? Savaş Fatin Yurtsever merak edildi

Evrim Akın, Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu ve Türk sanat müziğinin güçlü sesi Aslı Hünel’in deniz manzaralı evine konuk oldu. Evinin kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne açan Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever merak edildi.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

ASLI HÜNEL'İN EŞİ SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi.