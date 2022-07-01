ASO'da İŞKUR hizmet noktası kuruldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ankara İl Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak, Odada bir hizmet noktası kuruldu.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, istihdam hizmetlerinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması, yerelleştirilmesi ve Oda üyelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personele ulaşmasını sağlamak amacıyla ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından protokol imzalandı.

Özdebir, törende yaptığı konuşmada, İŞKUR ile bugüne kadar çeşitli projelere imza attıklarını anımsatarak, gerçekleştirilen iş birlikleri için teşekkür etti.

İŞKUR'un ASO 1. OSB'deki hizmet noktasının bölgeye çok önemle katkı sağladığını vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Sanayicimizin en büyük sorunlarından biri nitelikli insan kaynağı bulamamak. Bu konuda ülkemiz son yıllarda çok önemli mesafeler kat etti ancak almamız gereken hala çok yol var. Bu konuda ASO olarak biz de çok sayıda proje üretiyoruz. Türkiye'ye örnek model olan bu projelerle mesleki eğitimin algısını değiştirdiğimize inanıyorum ancak bu alandaki açığımıza rağmen bazen de arz ile talebin buluşması noktasında sorunlar olabiliyor. İŞKUR bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Biz de ASO'da vereceğimiz bu hizmetle iş arayanlar ile işverenin bulaşabilmesini kolaylaştıracağız. Hem çalışanlarımız hem işverenlerimiz hızlı bir hizmeti artık ASO'dan alabilecek. Bu konudaki iş birliği için İŞKUR Ankara Müdürü'müze ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay da ASO ile geçmişten bu yana çok uyumlu iş birlikleri gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Ay, bu projeyle sanayiciye daha hızlı hizmet imkanı sunabileceklerini bildirdi.

