Assan Panel’in Türkiye’deki tüm tesisleri sıfır atık belgesi aldı

İSTANBUL (AA) - Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Assan Panel, kendi ürün gamı ile doğal yoldan sürdürülebilir binaların inşa edilmesine katkı sağlarken, üretim süreçlerinin tamamını çevre dostu yöntem ve teknolojileri kullanarak gerçekleştiriyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding Grup Şirketlerinden Assan Panel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda Balıkesir, Tuzla ve İskenderun tesisleriyle Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Assan Panel, tüm yönetim süreçlerinde uçtan uca dijitalleşme süreçlerini tamamlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve tüm paydaşları kapsayan bir sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen şirket, tesislerinde ürettiği çevreye ve insan sağlığına dost ürünleriyle dünyanın 85 ülkesine gerçekleştirdiği ihracatla farklı sektörlere sürdürülebilir bina çözümleri ve hizmet sunmaya devam ediyor.

- Çalışmalarıyla gelecek nesilleri önemsiyor

"Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Ediyoruz" mottosuyla hareket eden Assan Panel, üretimden dağıtıma her aşamada faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak için çalışıyor.

Şirketin hayata geçirdiği enerji verimliliği projeleri ve iyileştirme çalışmaları, benimsenen sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve inovasyon tabanlı üretim modeli sonucunda atık miktarı son 5 yılda yüzde 33,1 azaltıldı.

Üretim bazında enerji yoğunluğunu da son beş yılda yüzde 4,5 oranında düşüren Assan Panel, ürün portföyünde yer alan çevreci ürünler ile düşük karbon ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

