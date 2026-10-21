Aston Villa - Viking Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Aston Villa 3 - 1 MS Viking

Aston Villa ile Viking, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Villa Park'ta karşılaşıyor.

Aston Villa, bu önemli karşılaşmada Viking'i ağırlıyor. İki takım da son dönemlerdeki formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Aston Villa 12. İngiltere Premier Ligi O 7 G 2 B 2 M 3 P 8 7 Attığı Gol 11 Yediği Gol -4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Aston Villa 7 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı AV Aston Villa İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 3 – 5

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 12. sırada.

Viking (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Aston Villa G B G M B tüm kulvarlar Newcastle United 0-1 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi G

Aston Villa 2-2 Brentford İngiltere Premier Ligi B

Sevilla 1-3 Aston Villa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G Viking tüm kulvarlar Viking 3-2 Fredrikstad Norveç Eliteserien G

Viking 3-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi B

Brann 0-2 Viking Norveç Eliteserien G

Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien G

Viking 8-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Aston Villa, son 5 iç saha maçından 4 galibiyet alarak güçlü bir santrfor performansı ortaya koydu. Viking, dış sahada 5 maçta 4 galibiyet ile etkileyici bir hücum gücüne sahip.

Eksik Oyuncular Aston Villa 9 eksik Taylor Harwood-Bellis Amadou Onana Aaron Wan-Bissaka Matteo Ruggeri Ian Maatsen Johan Manzambi Modou Cisse Brian Madjo George Hemmings Viking 8 eksik Sondre Bjorshol Anders Baertelsen Veton Berisha Martin Ove Roseth Nicholas D'Agostino Kelvin Frimpong Kristoffer Haugen Henrik Falchener

Aston Villa kadrosunda Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Aaron Wan-Bissaka (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Matteo Ruggeri (Sakat - Kas Sakatlığı), Ian Maatsen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Johan Manzambi (Sakat - Baldırından Sakat), Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve George Hemmings (Şüpheli) yer almıyor.

Viking kadrosunda Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı), Nicholas D'Agostino (Sakat - Bacağından Sakat), Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kristoffer Haugen (Şüpheli) ve Henrik Falchener (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Johan Manzambi Aston Villa 2 Gol 2 Asist John McGinn Aston Villa 1 Gol 2 Asist Nicolas Jackson Aston Villa 2 Gol 0 Asist Emiliano Buendia Aston Villa 1 Gol 0 Asist

Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Johan Manzambi, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle John McGinn.

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