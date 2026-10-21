Aston Villa - Viking Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Aston Villa ile Viking, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Villa Park'ta karşılaşıyor.
Aston Villa, bu önemli karşılaşmada Viking'i ağırlıyor. İki takım da son dönemlerdeki formuyla dikkat çekiyor.
Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 12. sırada.
Viking (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi.
Aston Villa, son 5 iç saha maçından 4 galibiyet alarak güçlü bir santrfor performansı ortaya koydu. Viking, dış sahada 5 maçta 4 galibiyet ile etkileyici bir hücum gücüne sahip.
Aston Villa kadrosunda Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Aaron Wan-Bissaka (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Matteo Ruggeri (Sakat - Kas Sakatlığı), Ian Maatsen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Johan Manzambi (Sakat - Baldırından Sakat), Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve George Hemmings (Şüpheli) yer almıyor.
Viking kadrosunda Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı), Nicholas D'Agostino (Sakat - Bacağından Sakat), Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kristoffer Haugen (Şüpheli) ve Henrik Falchener (Şüpheli) yer almıyor.
Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Johan Manzambi, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle John McGinn.