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Aston Villa - Viking Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Aston Villa, Viking ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Takımların son form durumları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Aston Villa - Viking Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa
3 - 1
MS
Viking
Stadyum: Villa Park Yayın: tabii Spor Hakem: Sebastian Gishamer

Aston Villa ile Viking, 21 Ekim 2026 saat 22:00'de Villa Park'ta karşılaşıyor.

Aston Villa, bu önemli karşılaşmada Viking'i ağırlıyor. İki takım da son dönemlerdeki formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Aston Villa

12. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
2
B
2
M
3
P
8
7
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Aston Villa 7 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Aston Villa İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
3 – 5

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 8 puanla 12. sırada.

Viking (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 9 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Aston Villa G B G M B

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Newcastle United 0-1 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G
  • 14.10.2026 Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Aston Villa 2-2 Brentford İngiltere Premier Ligi B
  • 02.10.2026 Sevilla 1-3 Aston Villa Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa İngiltere Premier Ligi G
Viking

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Viking 3-2 Fredrikstad Norveç Eliteserien G
  • 13.10.2026 Viking 3-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi B
  • 09.10.2026 Brann 0-2 Viking Norveç Eliteserien G
  • 20.09.2026 Viking 3-0 Lillestrom Norveç Eliteserien G
  • 13.09.2026 Viking 8-1 Kristiansund BK Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Aston Villa, son 5 iç saha maçından 4 galibiyet alarak güçlü bir santrfor performansı ortaya koydu. Viking, dış sahada 5 maçta 4 galibiyet ile etkileyici bir hücum gücüne sahip.

Eksik Oyuncular

Aston Villa

9 eksik
Taylor Harwood-Bellis Yok Statü Gereği
Amadou Onana Sakat Diz Sakatlığı
Aaron Wan-Bissaka Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Matteo Ruggeri Sakat Kas Sakatlığı
Ian Maatsen Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Johan Manzambi Sakat Baldırından Sakat
Modou Cisse Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Brian Madjo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
George Hemmings Şüpheli

Viking

8 eksik
Sondre Bjorshol Sakat Diz Sakatlığı
Anders Baertelsen Sakat Ayağından Sakat
Veton Berisha Sakat Uyluk Sakatlığı
Martin Ove Roseth Sakat Diz Sakatlığı
Nicholas D'Agostino Sakat Bacağından Sakat
Kelvin Frimpong Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kristoffer Haugen Şüpheli
Henrik Falchener Şüpheli

Aston Villa kadrosunda Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Aaron Wan-Bissaka (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Matteo Ruggeri (Sakat - Kas Sakatlığı), Ian Maatsen (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Johan Manzambi (Sakat - Baldırından Sakat), Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve George Hemmings (Şüpheli) yer almıyor.

Viking kadrosunda Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı), Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Veton Berisha (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı), Nicholas D'Agostino (Sakat - Bacağından Sakat), Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kristoffer Haugen (Şüpheli) ve Henrik Falchener (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Johan Manzambi Johan Manzambi Aston Villa 2 Gol 2 Asist
John McGinn John McGinn Aston Villa 1 Gol 2 Asist
Nicolas Jackson Nicolas Jackson Aston Villa 2 Gol 0 Asist
Emiliano Buendia Emiliano Buendia Aston Villa 1 Gol 0 Asist

Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Johan Manzambi, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle John McGinn.

Sıkça Sorulan Sorular
Aston Villa - Viking maçı ne zaman?

21 Ekim 2026.

Aston Villa - Viking maçı saat kaçta?

22:00.

Aston Villa - Viking maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da yayınlanacak.

Aston Villa - Viking maçında hangi oyuncular eksik?

Aston Villa'da Johan Manzambi, Aaron Wan-Bissaka ve Taylor Harwood-Bellis; Viking'de ise Sondre Bjorshol ve Anders Baertelsen eksik.

Aston Villa ve Viking'in ligde kaç puanı var?

Aston Villa'nın 8 puanı var, Viking'in ise ligdeki puanı bilgisi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa
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