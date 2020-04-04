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ASTOP ve ABP "Dünya Ağrılılar Gününü” açıkladı

AĞRI HABERLERİ  | 04.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Ağrı Sivil Toplum Platformu ve Ankara Birlik Platformu, Dünya Ağrılılar Günü ile ilgili logo lansmanını sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştı.Ankara Birlik Platformunun 12 Haziran 2019 tarihinde ASTOP ile yapılan istişare toplantısında çıkan karar sonrası çalışmaların başladığını söyleyen Ankara Birlik Platformu Başkanı İdris Yaşar, "Yaklaşık yedi ay önce ASTOP ile yaptığımız istişareler ile Ağrılıların bir farkındalık oluşturmaları için 4 Nisan tarihinin Dünya Ağrılılar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştık.

ASTOP ve ABP "Dünya Ağrılılar Gününü” açıkladı

Ağrı Sivil Toplum Platformu ve Ankara Birlik Platformu, Dünya Ağrılılar Günü ile ilgili logo lansmanını sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
Ankara Birlik Platformunun 12 Haziran 2019 tarihinde ASTOP ile yapılan istişare toplantısında çıkan karar sonrası çalışmaların başladığını söyleyen Ankara Birlik Platformu Başkanı İdris Yaşar, "Yaklaşık yedi ay önce ASTOP ile yaptığımız istişareler ile Ağrılıların bir farkındalık oluşturmaları için 4 Nisan tarihinin Dünya Ağrılılar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştık. Bu fikri ASTOP üyesi bir arkadaşın söylemesi üzerine çalışmalar başladı. Bu fikirden yola çıkarak 4 Nisan tarihine yönelik bir takım etkinlikler planladık. Ancak salgın dolayısı ile bu etkinlikleri önümüzdeki yıla ertelemek zorunda kaldık." dedi
4 Nisan tarihinde Ağrı’ya hizmet etmiş kişilere ödül vereceklerini söyleyen ASTOP Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın, " Biz önce Logo için yarışma düzenleyip logo lansmanı yapıp sonrasında Ağrı’ya hizmet etmiş kişilere ödüller verip ardından ulusal ve yerel çapta sanatçıların verecekleri konserler ile geceyi taçlandıracaktık. Ancak salgın bu etkinlikleri iptal etmemize neden oldun. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir organizasyon ile bu etkinliği tamamlayacağız "dedi.
ASTOP sosyal medyada yaptığı paylaşımla şu ifadelere yer verdi: “Bugün 4 Nisan. Ağrılılar ile özdeşleşmiş 04’ü kutlama günü. Dünya’da ki tüm Ağrılı hemşerilerimizin Dünya Ağrılılar Gününü Kutlarız. Bu yıl iptal edilen etkinlikler dolayısı ile lansmanı yapılamayan etkinliği sadece sosyal medya üzerinden hareketlendirelim. Sizde bu logoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, tanıdığınız Ağrılıları etiketleyin. Bugün bizim günümüz olsun.”

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İmsak
04:14
Sabah
05:40
Öğle
12:16
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Durak Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
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