"Astoria Grande" kruvaziyeri, 1022 yolcusuyla Amasra'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesine 1022 yolcu ve 422 kişilik mürettebatıyla gelen, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

Kruvaziyerden yeni yıl şapkaları ve renkli kıyafetleriyle inen bir grup Rus turist, Türk bayrağı açarak geminin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan geminin, akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

