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“Astral seyahatle Ay'a gittim” demişti! Gri pardösülülerden bahseden Yusuf Güney'in açıklamaları şoke etti: 'Ben onlarla tanıştım'

08.07.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle Ay'a gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu. Programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı astral seyahat sırasında karşılaştığı gri pardösülülerden bahsetti. Güney'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, bu defa öyle açıklamalar yaptı ki adeta yer yerinden oynadı. Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan ünlü ismin açıklamaları tüyler ürpertti.

Astral seyahatta çıkılan ruhsal boyutta gri pardösülülerin olduğundan bahseden Yusuf Güney gri pardösülüleri şöyle tarif etti; ''3-4 metre boylarında ve insan suretindeler''

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Yüzlerinin olmadığını da söyleyen Yusuf Güney açıklamalarına şöyle devam etti; ''İlk çıkışında ilk seni kontrol ederler. Senin iyi niyetle mi kötü niyetlemi geldiğini kontrol ederler. Bunu da sol kulağından üç kere nefes alarak yaparlar. Kötü niyetli olduklarını anladıkları anda sana öyle bir görünürler ki aklını yitirip geri gelirsin.'

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Emel Özuğur'un 'Bunu deneyimledin mi?' sorusu üzerine Güney 'Bunu deneyimlemedim çünkü ben hiç kötü niyetli gitmedim. Ben onlarla tanıştım. Bunu bana yaptılar. Bana izin verdikleri için ben uzaya gidebildim, güneş sistemini gezebildim' sözleriyle dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Programdan bazı kestiler paylaşılıp altına şu yorumlar yapıldı; 'Ünlü olmayı kaldıramadı kafası yandı', 'Belki de haklı', 'Zamanında Flash Tv'yi çok izlemiş', 'Durumu hiç iyi değil'

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