Dominik'te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde

Survivor 2026'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Yıllar önce Popstar'daki tartışmaları gündem olan Deniz Seki ve Bayhan, tam 23 yıl sonra Dominik'te karşı karşıya geliyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Adını Popstar yarışmasıyla duyuran Bayhan, şimdilerde Survivor ile gündemden düşmüyor. Survivor 2026'da ünlüler takımında yer alan Bayhan, performansı kadar açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Birkaç gün birleşme partisi heyecanı yaşanacak olan Survivor'da büyük bir sürpriz gündeme geldi.

2003 yılında Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışmayla adlarından söz ettiren Bayhan ve Deniz Seki, tam 23 yıl sonra Dominik'te bir araya gelecek. Büyük buluşmada ünlü şarkıcılar yüzleşecek.

Dominik te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde 1

"HAPSE GİRENDEN SANATÇI OLMAZ" DEMİŞTİ

2003 yılında Popstar yarışmasında jüri olan Deniz Seki, geçmişte cinayet işleyip cezaevine girdiği ortaya çıkan Bayhan Gürhan için “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” demişti. Ardından da jüri üyeliğini bırakarak yarışmadan ayrılmıştı.

Dominik te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde 2

Yıllar sonra kendisi de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis yatan Deniz Seki, Bayhan ile ilgili sözleri konusunda yanlış anlaşıldığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Bayhan çok tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz yok. Neden o zaman insanlar beni yanlış anladı, hâlâ anlamış değilim.”

Dominik te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde 3

BAYHAN: BİR ŞEYLER EKSİK KALMIŞTI

Bayhan da hiç kimseye bir küskünlüğü olmadığını ve yaşananların geride kaldığını açıklamıştı. Hatta birleşme partisi Deniz Seki'nin adaya geleceğini duyan Bayhan, "Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik. Onunla önemli anılarımız var" demişti.

Dominik te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde 4

"SONRADAN ÖĞRENDİĞİM BAZI ŞEYLER VAR"

Tüm bunların ardından Survivor birleşme partisinde Deniz Seki ve Bayhan bir araya gelecek. Fragman, Bayhan'ın Seki'yi çiçeklerle karşılaması ve ikilinin sarılması dikkat çekerken; Deniz Seki'nin “Ağlarım şimdi” sözleri de gündem oldu.

Ünlü isimlerin karşılıklı oturduklarında Bayhan'ın “Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda” demesi de merak uyandırdı.

Dominik te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde 5

BAYHAN'IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bayhan’ın büyük buluşma öncesi söylediği “Bu hayatta herkes öğrenir. Öğrenmesi gereken her ne varsa mutlaka öğrenir. Bazıları için erken bazıları için geç olur” sözleri de Deniz Seki ile buluşmalarında konuşulacaklara dair ipucu oldu.

Dominik te büyük buluşma! Bayhan ve Deniz Seki tam 23 yıl sonra karşı karşıya! Görüntüler gündemde 6

Öte yandan birkaç gün önce de Survivor'da mücadele eden Bayhan'ı desteklediğini söyleyen Deniz Seki, "Bayhan benim canım, o benim kardeşim. Güzel güzel de yarışıyor. İnşallah hakkıyla da kazanır gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
reklam bunlar inanmayın
Bayhan da Deniz Seki de tv de gözükelim de nasıl gözükelim demişler bu akıllarına gelmiş .
