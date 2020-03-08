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Astroloji meraklıları Forum Magnesia’da buluştu

MANİSA HABERLERİ  | 08.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, astroloji yorumcusu Belgin Koçak’ı astroloji meraklılarıyla buluştururken, güvenlik görevlileri de alışveriş merkezine gelen kadın müşterileri karanfil ile karşıladı.Forum Magnesia AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Manisa’nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, astroloji yorumcusu Belgin Koçak’ı astroloji meraklılarıyla buluştururken, güvenlik görevlileri de alışveriş merkezine gelen kadın müşterileri karanfil ile karşıladı.
Forum Magnesia AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Alışveriş merkezine gelen kadın ziyaretçilere güvenlik görevlileri tarafından karanfil hediye edilerek, günleri kutlandı. Daha sonra astroloji yorumcusu Belgin Koçak, astroloji meraklılarıyla bir araya gelerek yıldızlar, burçlar ve astroloji ile ilgili 2020 yılını değerlendirirken, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şube Başkanı Beyhan Yörür de kadın hakları ve kazanımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretçilerin yıldız haritalarını çıkaran ve astroloji yorumlarını paylaşan astroloji yorumcusu Belgin Koçak, "Vatandaşlarla yarın gerçekleşecek dolunayın burçlara etkisini konuştuk. Burç bazında değerlendirmelerde bulundum. Mart ayında 12 burcu neler beklediğiyle ilgili konuştuk. 2020 yılında daha gerçeklerle yüzleşebileceğimiz bir döneme giriyoruz. 2019 yılı biraz sıkıntılı bir yıldı. Özellikle savaş enerjisinin yoğun olduğu bir yıldı. Kötü bir anlamda söylemek istemem ancak 2020 yılı da yine savaş enerjisinin fazla olduğu bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Gezegenler arasında önemli açılar olacak. Satürn ve Plüton kare açıları bu yıla damgasını vuracak" dedi.

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