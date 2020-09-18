ASÜ’de lisansüstü eğitime yoğun ilgi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’ne, lisansüstü eğitim programları için ayrılan kontenjanın dört katı aday başvuruda bulundu.

Her yıl yeni programlarla lisansüstü alanda hızlı bir büyüme sergileyen ASÜ’ye bu yıl da rekor düzeyde başvuru yapıldı. Doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim veren 54 program için enstitülere ayrılan toplam bin 273 kontenjana, 5 bin 407 aday başvuru yaptı. Enstitüler bünyesinde bulunan 13 doktora programı için ayrılan 105 kontenjana 105 aday başvuruda bulunurken, tezli yüksek lisans düzeyindeki 33 programa ayrılan 538 kontenjana 4 bin 468 aday başvuru yaptı. Tezsiz yüksek lisansta ise toplam sekiz program için belirlenen 630 kişilik kontenjana 834 aday müracaatta bulundu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, lisansüstü eğitimin niteliğini ve niceliğini arttırmaya dönük çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek, ASÜ’nün bu alanda da dikkat çekici bir ivme yakaladığını kaydetti.

