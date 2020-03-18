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ASÜ’de sterilizasyon tedbirleri titizlikle uygulanıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) koronavirüs salgınına dair alınan önlemler kapsamındaki sterilizasyon çalışmaları devam ediyor.ASÜ bünyesinde oluşturulan ekipler, merkez kampüs ve ilçelerdeki okullarda sterilizasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) koronavirüs salgınına dair alınan önlemler kapsamındaki sterilizasyon çalışmaları devam ediyor.
ASÜ bünyesinde oluşturulan ekipler, merkez kampüs ve ilçelerdeki okullarda sterilizasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, toplu kullanıma açık olan mekânlar öncelikli olmak üzere, tüm bina ve kullanım alanları salgına karşı steril hale getiriliyor. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren derslere ara verildiğini, bunun bir tatil değil, salgınla mücadele için bir yalıtım süreci olduğunu kaydeden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla alakalı olarak devletimizin aldığı tüm kararları dikkatle takip ediyoruz. Biz de, salgın riskini en aza indirebilmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Sterilizasyon çalışmaları bu işin bir parçasını temsil ediyor. Oluşturduğumuz ekipler, belirlenen program dâhilinde, toplu kullanılan mekânlar başta olmak üzere diğer tüm noktalarda titiz şekilde hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi de bu çalışmalarımız kapsamında bizlere destek oluyor. Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer nezdinde, tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.
Kampüsteki sterilizasyon çalışmaları devam edecek. Bu çalışmalara ek olarak bina girişlerine ve ihtiyaç duyulan diğer yerlere dezenfektasyon el septiği kutuları da monte edildi.

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