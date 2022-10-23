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'At gibi aşığım' demişti... 'İrem Derici kendisinden 10 yaş küçük Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor' iddiası

23.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi'den sonra yeni bir aşka yelken açan İrem Derici'nin kimle birlikte olduğu ortaya çıktı. Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle yargılanan ve hakkında korkunç iddialar bulunan Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor. İşte sosyal medyada konuşulan iddia ve Derici'nin tepkisi...

'At gibi aşığım' demişti... 'İrem Derici kendisinden 10 yaş küçük Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor' iddiası

Aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi tarafından aldatılmıştı. Ayrılığı Cem Belevi'yi ifşa ederek duyuran ünlü isim, en son "At gibi aşığım" itirafında bulunarak gönlünü yeni birine kaptırmıştı.

Herkes İrem Derici'nin yeni aşkını merak ederken tv100'deki iddia gündeme bomba gibi düştü.

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İddialara göre; İrem Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birlikte.

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YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisine "Reklam aşkı", "Yapma İrem yakma kendini" yorumları yağdı.

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İkilinin arasındaki yaş farkı da gündem oldu. Derici 35 yaşındayken Kurtuluş Kuş ise 25 yaşında.

İREM DERİCİ'DEN İLK TEPKİ

Derici çıkan iddiaların ardından sosyal medya fenomenlerinden birinin kendisine attığı mesaja verdiği tepkiyle dikkat çekti. Derici'nin tepkisi iddiaları yalanlıyor olarak algılandı.

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İrem Derici Kurtuluş Kuş Cem Belevi ünlü şarkıcı yaşında

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