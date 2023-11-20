ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Vize sınavı ne zaman?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri arama motorlarında sorgulanıyor. ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte konuya ilişkin detaylar ve ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınavı giriş belgenizi almak için Atatürk üniversitesi OBS internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz."