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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Vize sınavı ne zaman?

20.11.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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ATA AÖF sınav giriş belgeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Yayımlanan duyurunun ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarına ilişkin sorgulama ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav giriş belgeleri arama motorlarında sorgulanıyor. ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte konuya ilişkin detaylar ve ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL EDİNİLİR?

ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF'TEN 'SINAV YERLERİ' AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınavı giriş belgenizi almak için Atatürk üniversitesi OBS internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz."

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