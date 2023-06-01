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  4. ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: ATA AÖF sınavlar saat kaçta başlayacak, ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş ekranı!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: ATA AÖF sınavlar saat kaçta başlayacak, ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş ekranı!

01.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF final sınavları 1 Haziran 2023 Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Gökhan Ömeroğlu'ndan Twitter'da yapılan yaz okulu paylaşımlarına yanıt geldi. Öğrencilerin yaz okulu isteğine ilişkin açıklamada bulunan Ömeroğlu, finaller için başarılar diledi. Peki, ATA AÖF sınavlar saat kaçta başlayacak, ne zaman? İşte ATA AÖF sınav giriş ekranı...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: ATA AÖF sınavlar saat kaçta başlayacak, ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş ekranı!

ATA AÖF sınav giriş ekranı, yarıyıl sonu sınavları nedeniyle Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Atatürk Üniversitesi'nin aldığı karar gereği sınavlar çevrimiçi yapılacak. ATA AÖF sınavları giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ATA AÖF sınavları giriş ekranı...

ATA AÖF ALMS GİRİŞ EKRANI

ATA AÖF yarıyıl sonu final sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

ATA AÖF ALMS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir."

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

ATA AÖF final sınavları ile bütünleme sınavları online olarak yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU

ATA AÖF yaz okulu ile ilgili paylaşımlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili öğrencilerimiz ATA AÖF yaz okulu istedi biz de yaz okulu açılmasına karar verdik zaten. Sınavın ise online olmasını istiyorsunuz. Ancak o zaman ki şartlara bağlı bu durum. Final sınavlarınızda başarılar dilerim. "

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