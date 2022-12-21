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  4. ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte 2022-2023 Eğitim yılı sınav takvimi!

ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte 2022-2023 Eğitim yılı sınav takvimi!

21.12.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav giriş yerleri ara sınavların tamamlanmasının ardından Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. ATA AÖF 2023 final sınavı tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte Atatürk üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 Eğitim yılı sınav takvimi...

ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte 2022-2023 Eğitim yılı sınav takvimi!

ATA AÖF sınav giriş yerler final sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafınfan internette araştırılmaya başlandı. Atatürk Üniversitesi'nden konuya dair açıklama yapıldı. Peki, Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair duyuru kurum tarafından yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2022-2023 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

Final sınavı:

  1. Oturum- 7 Ocak 2023

  2. Oturum- 7 Ocak 2023

  3. Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

  2. Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi

Vize sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

  2. Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

  2. Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

  2. Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos

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