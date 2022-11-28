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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

28.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı güz dönemi vize sınavına giren, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Sınavlar 26 Kasım ve 27 Kasım'da yapıldı. Şimdi gözler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022-2023 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı....

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 3 oturum şeklinde yapıldı. İlk sınav 26 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 14:00'te yapıldı. 3. oturum Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖD SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir duyuru yayımlanmadı.

Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi baz alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması ön görülüyor.

2022 - 2023 ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

Final sınavı:

  1. Oturum- 7 Ocak 2023

  2. Oturum- 7 Ocak 2023

  3. Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

  2. Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi:

Vize sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023

  2. Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023

  2. Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

  1. ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023

  2. Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı:

13 Ağustos

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