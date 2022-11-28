ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 3 oturum şeklinde yapıldı. İlk sınav 26 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 14:00'te yapıldı. 3. oturum Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir duyuru yayımlanmadı.
Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi baz alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması ön görülüyor.
Final sınavı:
Oturum- 7 Ocak 2023
Oturum- 7 Ocak 2023
Bütünleme sınavı:
ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023
Bahar Dönemi:
Vize sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023
Final sınavı:
ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023
Bütünleme Sınavı:
ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023
2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı:
13 Ağustos