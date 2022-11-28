ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 3 oturum şeklinde yapıldı. İlk sınav 26 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'da ikinci oturum ise saat 14:00'te yapıldı. 3. oturum Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖD SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz bir duyuru yayımlanmadı.

Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi baz alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 7 Aralık tarihinde açıklanması ön görülüyor.

2022 - 2023 ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

Final sınavı:

Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 7 Ocak 2023 Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı:

ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023 Oturum- 12 Şubat 2023

Bahar Dönemi:

Vize sınavı:

ve 2. Oturum- 8 Nisan 2023 Oturum- 9 Nisan 2023

Final sınavı:

ve 2. Oturum- 20 Mayıs 2023 Oturum- 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı:

ve 2. Oturum- 8 Temmuz 2023 Oturum- 9 Temmuz

2022-2023 Mezuniyet üç ders sınavı:

13 Ağustos

