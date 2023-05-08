ATA AÖF SINAV TARİHİ 2023: ATA AÖF final sınavları ne zaman, online mı? Atatürk Üniversitesi AÖF takvimi

ATA AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı'nın yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fakat ATA AÖF sınavlarının nasıl uygulanacağı konusunda henüz açıklamada bulunulmadı. İşte merak edilenler...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF final sınavı tarihleri henüz açıklanmadı.

Yarıyıl sonu sınav takvimi yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

ATA AÖF 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, ATA AÖF 2022-2023 Bahar Yarıyılı Online vize sınavı sonuçlarına Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile ulaşabilmektedir.

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