ATA AÖF SINAVI GİRİŞ: ATA AÖF bütünleme sınavları başladı mı? Atatürk Üniversitesi açıköğretim sınavları online mı?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi güz dönemi yarıyıl sonu sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarını heyecanla beklemeye başladılar. Atatürk Üniversitesi açıköğretim güz dönemi bütünleme sınavları başladı. İşte tüm ayrıntılar.

ATA AÖF BÜTÜLENME SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi güz dönemi bütünleme sınavları başladı. Online olarak gerçekleştirilen sınavın tarihleri ve saat aralıkları üniversite resmi adresinden duyuruldu.

ATA AÖF Online Bütünleme Sınav Sistemi 29 Mart - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında, her gün 10.00 ile 23.00 saatleri arasında erişime açık olacak.

Sisteme kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilir. Öğrenciler anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programını Fakülte web sayfasından görüntüleyebilecek.

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE NASIL YAPILACAK?

Online Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır.Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SORULARA GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “Boş Bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.



