ATA AÖF SINAVLARI ne zaman 2023? ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınavlar online mı yüz yüze mi?

ATA AÖF final sınavları için geri sayım devam ediyor. ATA AÖF final sınavları haziran ayının ilk haftasında yapılacak. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Gökhan Ömeroğlu'nun yaptığı 'yaz okulu' açıklaması ve ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavları ile ilgili detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir."

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

ATA AÖF final sınavları ile bütünleme sınavları online olarak yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU

ATA AÖF yaz okulu ile ilgili paylaşımlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili öğrencilerimiz ATA AÖF yaz okulu istedi biz de yaz okulu açılmasına karar verdik zaten. Sınavın ise online olmasını istiyorsunuz. Ancak o zaman ki şartlara bağlı bu durum. Final sınavlarınızda başarılar dilerim. "





