EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ATA AÖF SINAVLARI ne zaman 2023? ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınavlar online mı yüz yüze mi?

ATA AÖF SINAVLARI ne zaman 2023? ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınavlar online mı yüz yüze mi?

31.05.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF final sınav tarihleri takvimi internette araştırılıyor. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Gökhan Ömeroğlu'ndan Twitter'da yapılan yaz okulu paylaşımlarına yanıt geldi. Öğrencilerin yaz okulu isteğine ilişkin açıklamada bulunan Ömeroğlu, finaller için başarılar diledi. Peki, ATA AÖF sınavları ne zaman? ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınavlar online mı yüz yüze mi?

ATA AÖF SINAVLARI ne zaman 2023? ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, sınavlar online mı yüz yüze mi?

ATA AÖF final sınavları için geri sayım devam ediyor. ATA AÖF final sınavları haziran ayının ilk haftasında yapılacak. İşte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Gökhan Ömeroğlu'nun yaptığı 'yaz okulu' açıklaması ve ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) sınavları ile ilgili detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama gereğince 2022-2023 yılı bahar yarıyılı final sınavlarımız 1-7 Haziran 2023 tarihlerine ertelenmiştir."

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

ATA AÖF final sınavları ile bütünleme sınavları online olarak yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU

ATA AÖF yaz okulu ile ilgili paylaşımlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili öğrencilerimiz ATA AÖF yaz okulu istedi biz de yaz okulu açılmasına karar verdik zaten. Sınavın ise online olmasını istiyorsunuz. Ancak o zaman ki şartlara bağlı bu durum. Final sınavlarınızda başarılar dilerim. "

WhatsApp Image 2023-05-31 at 14.28.48 (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranıBaşöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranıBaşöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı
Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladıÖğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı

Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ EKRANI 2023: AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ EKRANI 2023: AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı

İlginizi Çekebilir

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.