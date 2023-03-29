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ATA AÖF sınavları online mı 2023? ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Beklenen açıklama geldi

29.03.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF bahar yarı yılı vize tarihleri araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan kararların ardından bahar yarı yılı sınavlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen açık öğretim öğrencileri 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi ile ilgili arama motorlarında yaptıkları sorgulamalar hız verdi. Peki ATA AÖF sınavları online mı 2023? ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ATA AÖF sınavları online mı 2023? ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Beklenen açıklama geldi

ATA AÖF sınavlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bahar yarı yılı sınav tarihini araştıran öğrenciler için yeni bir açıklama yapıldı. Konuyla ilgili olarak gözler, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusunun cevabına çevrilmiş durumda. İşte ATA AÖF sınavları ve ATA AÖF sınav tarihlerine ilişkin detaylar...

ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI 2023?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada,

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavlarının ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenleneceği açıklanmıştı. Fakat gelen yeni bir açıklamayla sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bahar Yarıyılı Vize Sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Vize sınav tarihleri ilerleyen günlerde Fakültemiz resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır."

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