ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHİ 2023: ATA AÖF vize sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav nasıl olacak? Gözler Rektör Çomaklı'da!

ATA AÖF vize sınav tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ATA AÖF'ün sosyal medya hesabından açıklamada bulunuldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Duyuruda; ATA AÖF Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavının tarihiyle ilgili kararın bugün açıklanacağı aktarıldı.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATA AÖF takvimine göre vize sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Ara (vize) sınavı üç oturumda gerçekleşecek. 1. ve 2.Oturum 8 Nisan 2023 tarihinde. 3. Oturum ise 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınav saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

Fakat bugün kurumun Twitter hesabından bir duyuru yapıldu.

İşte o açıklama:

"Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavının tarihiyle ilgili karar, saat 15.00'de gerçekleşecek Üniversite Senato toplantısının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından twitter hesabından duyurulacaktır."

Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ATA AÖF SINAVLARI ONLİNE NASIL YAPILACAK?

Online Bütünleme Sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır.Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

