ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ekranı

ATA AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürüyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı, yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimine göre 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar...

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları yarın (12 Ağustos 2023 Cumartesi günü) gerçekleştirilecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF'TEN SINAV AÇIKLAMASI

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir."

