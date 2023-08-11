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ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı yüz yüze mi? 2023 ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ekranı

11.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Sınav takvimine göre Yapılan açıklamaya göre; 2022-2023 yılı ATA AÖF yaz okulu sınavı ile mezuniyet üç ders sınavı aynı gün gerçekleştirilecek. Peki, 2023 ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı yüz yüze mi? İşte ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ekranı...

ATA AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürüyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı, yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimine göre 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar...

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavları yarın (12 Ağustos 2023 Cumartesi günü) gerçekleştirilecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı 12 Ağustos'ta 81 ilde aynı anda ve yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF'TEN SINAV AÇIKLAMASI

ATA AÖF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir."

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