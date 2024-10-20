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Ata Demirer uçakta yaşadıklarına isyan etti! "Derdim sadece hakkım olanı almak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 13:50
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Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer uçakta yaşadıklarını anlatarak THY'ye isyan etti. Ata Demirer "Bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor ayıptır!" dedi.

Ata Demirer uçakta yaşadıklarına isyan etti! "Derdim sadece hakkım olanı almak..."

Ata Demirer, uçağa bineceği sırada koltuk numarasının değiştirilmesi üzerine rahatsızlık duydu. Yaşadıklarını anlatan ünlü komedyen sitemini de paylaştı.

Havayolu şirketini eleştiren komedyen, yapılanın yanlış olduğunu söyledi. Demirer “Havaalanına erken geldim F1 numaralı koltuğu verdiler, uçağa biniş kontrol noktasında ‘F3 oldunuz’ dediler! Neden dedim? Değişiklik oldu uçak v.s... Neyse bindim herkes mutlu F1 boş. Sonra tatlı bir isyan ettim bir süre sonra F1’e geçin buyrun dediler" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

Anlaşılan beklenen ağır abi yetişememiş uçağa artık kimse? Çok ayıp ya F1 meraklısı değilim ama ya o koltukları satma ya da bunu yapma.

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Bu paylaşımı sadece Türk Hava Yolları, şikayet olsun diye yazıyorum insanlara bunu yapmayın bu memlekette zaten yeterince değersiz olduğumuz hissettiriliyor ayıptır! Tekrar edeyim F1 falan umrumda değil, derdim sadece hakkım olanı almak ve başkalarının da alması.”

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer thy
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