Atabay Kimya'dan "Favicovir ilacı ile ilgili ithamlara" yanıt

İSTANBUL(AA) - Atabay Kimya, kamuoyunda Favicovir ilacının etken ham maddesi ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, ham maddenin başlangıç ürünü olan kimyasalların ithal edilmesinin son ürün olan ilacın yerli sentez olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini bildirdi.

Atabay Kimya'dan yapılan açıklamada, şirketin 1939’dan bu yana ilaç etken madde sentezi ve ilaç üretiminde Türkiye’nin önde gelen uzman kuruluşlarından biri olduğu kaydedildi.

Atabay olarak önceliklerinin, salgın döneminde gerekli olan Favipiravir’i en hızlı şekilde halkın hizmetine ulaştırmak olduğunun vurgulandığı açıklamada şunlara dikkat çekildi:

"Salgının gelişim süreciyle paralel olarak ülkemizin artan ilaç ihtiyacını, kendi tesislerimizde bu ilacın ham madde sentez ve üretim kapasitesini sürekli artırarak karşılamaya devam ediyoruz. İlk kez 2015 yılında, influenza da dahil farklı virüslere karşı etkili ve geniş spektrumlu bir antiviral olan Favipiravir etken ham maddesi üzerine Ar-Ge çalışmalarımızı başlattık. Favipiravir’in dünyada Kovid-19 tedavisinde kullanımının gündeme gelmesi üzerine çalışmalarımızı yeniden canlandırdık. Ar-Ge sentezini hızlandırmak adına İstanbul Medipol Üniversitesi’nden bilim insanları ile TÜBİTAK KOVİD-19 Türkiye İlaç ve Aşı Platformu’na katılarak, kamu-üniversite-sanayi iş birliğine başladık. Bu platformda, Kovid-19 tedavisinde öne çıkmış ilaçların yerli olarak sentezini üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu çalışma, Atabay’ın üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde değişik üniversitelerle sürdürmekte olduğu sekiz Ar-Ge çalışmasından biridir." ifadelerine yer verildi.