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Atak Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak

29.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atak Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te tanıtılacak

T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Antalya BİLİMFEST'te ziyaretçilerle buluşacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'in iş birliğiyle 12 bin 500 metrekare alana kurulu Antalya Bilim Merkezi'nde 31 Mart-2 Nisan arasında gerçekleştirilecek "Antalya BİLİMFEST", 7'den 77'ye teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getirecek.

Antalya BİLİMFEST'te, T129 Atak Taarruz ve Taktik Helikopteri de tanıtılacak.

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