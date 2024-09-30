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Atakan Karazor, Almanya Milli Takımı'nı reddedip Türkiye'yi seçti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.09.2024 21:20
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A Milli Futbol Takımında gurbetçi oyuncuların çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Milli Takım havuzuna yeni oyuncular kazandırabilmek için yoğun çalışan TFF, son olarak sürpriz bir ismin vatandaşlık işlemlerini tamamladı. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.

Atakan Karazor, Almanya Milli Takımı'nı reddedip Türkiye'yi seçti!
Atakan Karazor

Atakan Karazor

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemleri konusunda evrakları tamamladı.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

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27 yaşındaki Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemlerine dair tüm prosedürlerin bu ay içerisinde tamamlandığı ve yetkili kurumlara iletildiği öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

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Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi. Atakan Karazor'un temsilcisi Ersin Akan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Akan, "Atakan için Milli Takım yetkilileri ciddi uğraş verdi. Atakan Karazor, Türk. Ailesi de Karamanlı. Ay yıldızlı formayı giyeceği için de oldukça heyecanlı. Hayırlı olsun." dedi.

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Almanya Türkiye
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