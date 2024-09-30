Atakan Karazor, Almanya Milli Takımı'nı reddedip Türkiye'yi seçti!

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemleri konusunda evrakları tamamladı.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

27 yaşındaki Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemlerine dair tüm prosedürlerin bu ay içerisinde tamamlandığı ve yetkili kurumlara iletildiği öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi. Atakan Karazor'un temsilcisi Ersin Akan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Akan, "Atakan için Milli Takım yetkilileri ciddi uğraş verdi. Atakan Karazor, Türk. Ailesi de Karamanlı. Ay yıldızlı formayı giyeceği için de oldukça heyecanlı. Hayırlı olsun." dedi.