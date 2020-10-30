Atakaş Hatayspor'da futbolcuların Kovid-19 testleri negatife döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır." denildi.
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