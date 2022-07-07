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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

07.07.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, dar alan ve hücum çalışması yaparken akşam saatlerinde ise ayak tenisi, çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla sezon başı kampının ilk etabını tamamlayarak kentten ayrılacak.

Ekip, Kurban Bayramı izninin ardından 12 Temmuz Salı günü yine Erzurum'da toplanarak ikinci etap kamp çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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