Atakum Belediyesi 30 Ağustos’u ‘Büyük Zafer Turu’ ile kutlayacak

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kontrollü normalleşme dönemi tedbirleri altında gerçekleştireceği mobil etkinlikle kutlayacak. Tiyatro sahnesine dönüştürülen Atakum Belediyesi Büyük Zafer Tırı kent içindeki ana arterlerde yol alarak Atakumlulara zafer coşkusu yaşatacak. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sokak etkinlikleri gerçekleştiren Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kontrollü normalleşme dönemi tedbirlerine uygun bir etkinlikle kutlayacak. Dünya tarihinin en önemli kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Zafer’in 98. yıl dönümünde ‘Büyük Zafer Turu’ ile Atakum caddelerinde coşku dolu anlar yaşanacak. Atakum Belediyesi ekiplerince dorse kısmı tiyatro sahnesine dönüştürülen Büyük Zafer Tırı, kent sokaklarında yol alacak. Usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları, güzergah üzerindeki belirli noktalarda Anadolu topraklarının, Türk Ulusu’nun bağımsızlık mücadelesini anlatan Kuva-yı Milliye adlı oyundan özel bölümler sahneleyecek. Büyük Zafer TIR’ına meşaleler ile çevresini aydınlatacak olan üstü açık otobüs eşlik edecek.

Mobil sahnede tiyatro temsili

‘Büyük Zafer Turu’, 30 Ağustos Pazar günü, saat 18.00’de Atakum Belediyesi’nden başlayacak. İsmet İnönü Bulvarı (raylı sistem) güzergahından Yenimahalle Kavşağı’na dek yol alacak olan mobil tiyatro sahnesinde belirli noktalarda temsiller sergilenecek. Büyük Zafer Tırı Yenimahalle Tramvay İstasyonu’na ulaştığında Usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları, ‘Kuva-yı Milliye’ oyununun bir bölümünü sahneleyecek. Vatan Caddesi üzerinden Atakent Bulvarı’na (Cağaloğlu) geçecek olan Büyük Zafer Turu, bu güzergahta ilerleyerek Nişantaşı Caddesi kesişimine dek Atakumlulara bayram coşkusu yaşatacak. Atakumlular da balkon ve pencereleri Türk bayrakları, kırmızı-beyaz renklerle süsleyerek Büyük Zafer Turu’na evlerinden eşlik edecek.

“Pencere ve balkonları kırmızı-beyaz renklerle donatalım”

Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer’e giden yolda bağımsızlık ateşinin Samsun’da yandığını hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız pandemi sürecinde, Samsunluların, Atakumluların kalplerinde taşıdığı Cumhuriyet coşkusu hiç eksilmedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde balkonlarda, pencerelerde hatta çatılarda tüm Atakum ile beraber kutladık. Şu anda kontrollü normalleşme dönemi içerisindeyiz. Sokağa çıkma kısıtlamaları yok ancak tedbirli olmamız, kalabalıklar halinde bir araya gelmememiz gerekiyor. Atakum Belediyesi olarak biz Büyük Zafer’in 98. yıl dönümünde mobil etkinliğimiz ile caddelerde olacağız. Tüm Atakumlulardan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da balkonlarını, pencerelerini kırmızı beyaz renklerle donatmalarını istiyoruz. 30 Ağustos coşkusunu, evlerden çıkmadan, kalabalık gruplar oluşturmadan hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

