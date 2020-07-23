Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri kapılarını açtı

Atakum Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirmek için kullandığı sosyal tesislerini yeni normalleşme dönemi önlemleri eşliğinde açmaya devam ediyor. Deniz kenarında vakit geçirmeyi seven Samsunlular için yaz döneminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Çatalçam Sosyal Tesisleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde yeniden hizmet vermeye başladı.

Büyük bölümü kum plaj olmak üzere Karadeniz kıyısında yaklaşık 19 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Atakum, yaz aylarında Amasya, Tokat ve Çorum gibi çevre kentlerden gelen tatilcilerin yoğun ilgisini topluyor. Kent içinde denizle buluşmak isteyen Samsunluların da ilk tercihi Atakum sahilleri oluyor. Atakum’un kent içi ve kent dışından konukları, deniz kıyısında keyifli vakit geçirmek için Atakum Belediyesi’nin Çatalçam Sosyal Tesisleri’ni tercih ediyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan tesis, konuklarına eşsiz bir manzara sunuyor. Kumsalın bitiş noktasından başlayan kamelya ve masalarda vakit geçiren yurttaşlar, sıcak yaz günlerinde Çatalçam Sosyal Tesisleri’nde serinleyebiliyor. Yaz dönemi boyunca her gün sabah 11.00’de kapılarını açan tesis, gece 24.00’e dek hizmet vermeye devam ediyor.