Atakum Belediyesi’nde arşivler dijitalleşiyor

Atakum Belediyesi, vatandaşların hızlı hizmet alabilmesi için başlattığı dijital arşiv çalışmalarını sürdürüyor.

Yapı Kontrol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün arşivleri taranarak ilçedeki tüm yapılara ait planlar dijital ortama aktarılıyor. Belediyenin öz kaynakları ile yürüttüğü çalışma, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmanın yanı sıra kağıt israfını önlüyor.

Atakum Belediyesi, yurttaşların belediyedeki işlemlerini hızlandırmak için başlattığı dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor. Atakum’daki tüm yapılara ait plan ve belgeler taranarak dijital ortama aktarılıyor. Belediyeye ait sunucularda saklanan belgeler koruma altına alınırken yurttaşlar da işlem yaparken vakit kazanıyor. Atakum Belediyesi’nin oluşturduğu dijital arşiv kağıt israfını önleyerek çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor. Kredili konut alış ve satış süreçlerinde görev yapan gayrimenkul değerleme uzmanları, yapılara ait bilgileri dijital ortamda elde edebiliyor. Bunun yanı sıra konut satın almak isteyen yurttaşlar, devrini almayı planladıkları bağımsız bölüme ait iskan ve metrekare gibi bilgileri, dijital arşiv sayesinde hızlıca elde edebiliyor. İlgili birime ulaşan yurttaş, bilgi edinmek istediği yapıya ait ada ve parsel numaralarını verdiğinde ilgili dosya dijital arşivden kolayca bulunabiliyor, planların incelenmesi gerektiği durumlarda kağıda kopyalama işlemine ihtiyaç duyulmadığı için israf önlenmiş oluyor, çevreye zarar verilmiyor. Dijitalleşme çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdüren Atakum Belediyesi, arşive yeni eklenen dosya ve planları da kısa süre içerisinde tarayarak dijital ortama aktarıyor.