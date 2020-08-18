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Atakum Belediyesi’nde arşivler dijitalleşiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 18.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi, vatandaşların hızlı hizmet alabilmesi için başlattığı dijital arşiv çalışmalarını sürdürüyor.Yapı Kontrol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün arşivleri taranarak ilçedeki tüm yapılara ait planlar dijital ortama aktarılıyor.

Atakum Belediyesi, vatandaşların hızlı hizmet alabilmesi için başlattığı dijital arşiv çalışmalarını sürdürüyor.
Yapı Kontrol ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün arşivleri taranarak ilçedeki tüm yapılara ait planlar dijital ortama aktarılıyor. Belediyenin öz kaynakları ile yürüttüğü çalışma, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmanın yanı sıra kağıt israfını önlüyor.
Atakum Belediyesi, yurttaşların belediyedeki işlemlerini hızlandırmak için başlattığı dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyor. Atakum’daki tüm yapılara ait plan ve belgeler taranarak dijital ortama aktarılıyor. Belediyeye ait sunucularda saklanan belgeler koruma altına alınırken yurttaşlar da işlem yaparken vakit kazanıyor. Atakum Belediyesi’nin oluşturduğu dijital arşiv kağıt israfını önleyerek çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor. Kredili konut alış ve satış süreçlerinde görev yapan gayrimenkul değerleme uzmanları, yapılara ait bilgileri dijital ortamda elde edebiliyor. Bunun yanı sıra konut satın almak isteyen yurttaşlar, devrini almayı planladıkları bağımsız bölüme ait iskan ve metrekare gibi bilgileri, dijital arşiv sayesinde hızlıca elde edebiliyor. İlgili birime ulaşan yurttaş, bilgi edinmek istediği yapıya ait ada ve parsel numaralarını verdiğinde ilgili dosya dijital arşivden kolayca bulunabiliyor, planların incelenmesi gerektiği durumlarda kağıda kopyalama işlemine ihtiyaç duyulmadığı için israf önlenmiş oluyor, çevreye zarar verilmiyor. Dijitalleşme çalışmalarını kendi kaynakları ile sürdüren Atakum Belediyesi, arşive yeni eklenen dosya ve planları da kısa süre içerisinde tarayarak dijital ortama aktarıyor.

"Kent belleği geleceğe taşınacak"
Dijital arşivin kent belleğini geleceğe taşıyacak önemli bir adım olduğunun altını çizen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “İçinde bulunduğumuz çağ dijitalleşmeyi gerektiriyor. Belediyeye gelen yurttaşın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırması bizim için önemli. Dijital arşiv öncesinde arşivden dosya bulunması zaman alıyordu. Fakat şimdi yurttaşın ihtiyaç duyduğu belge birkaç dakika içinde ekrana getirilebiliyor. Aynı zamanda belediyenin arşivinin geleceğe taşınması için de dijitalleşmenin öneminin farkındayız” dedi.
Öte yandan korona virüs pandemisinin ilk günlerinde yurttaşların işlemlerini belediye hizmet binasına gelmeden yapabilmeleri için yeni e-işlem imkanları sunan Atakum Belediyesi, gayrimenkul değerleme uzmanlarının çalışmalarını kolaylaştırmıştı. Bu hizmet kapsamında Samsun’da görev yapan gayrimenkul değerleme uzmanları, arşiv kayıtlarına ulaşabilmek için 444 40 55 numaralı Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ulaşarak işlem başlatabiliyor. Uzaktan işletilen sürecin sonunda talep edilen belgeler gayrimenkul değerleme uzmanlarına e-posta olarak ulaştırılıyor.

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