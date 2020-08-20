YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun’u temsil edecek

Atakum Gençlik Merkezi üyeleri münazara bölge yarışmasında Samsun’u temsil edecek

SAMSUN HABERLERİ  | 20.08.2020 20:40 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Final’nde Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Adalet” takımı birinci olarak bölge finallerine katılma ve Samsun’u temsil etme hakkına kavuştu.Yapılan il finallerinde 8 takım ve toplamda 16 genç yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Final’nde Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Adalet” takımı birinci olarak bölge finallerine katılma ve Samsun’u temsil etme hakkına kavuştu.
Yapılan il finallerinde 8 takım ve toplamda 16 genç yarıştı. 4 etap halinde gerçekleştirilen yarışmada, yarışmacılara her etapda farklı bir konu verildi. 16 yarışmacı arasından konuyu en iyi şekilde temellendirebilen ve fikri en iyi biçimde savunabilen takım belirlenmeye çalışıldı. Uzman hocalar yapılan münazaraları takip ederek puanlama gerçekleştirdi.
Puanlama ve yapılan etaplar sonunda Atakum Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Adalet” takımı birinci, Bafra Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Genç Bafralılar” takımı ikinci, Terme Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan “Sosyal Mesafe” takımı üçüncü oldu. “Adalet” takımından Muhammed Fatih Yalçınkaya ve Samed Koca bölge finallerinde Samsun’u temsil edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:42
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:34
Yatsı
21:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Samsun’da zincirleme kaza ucuz atlatıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Zabıtadan 'ucuz Simit' Uyarısı
Zabıtadan 'ucuz Simit' Uyarısı
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
Bafra'da Ilköğretim Okulları Arasında Münazara Yarışması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.