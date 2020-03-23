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’Atakum Zabıtası’ndan ‘evde kal’ anonsu

SAMSUN HABERLERİ  | 23.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınının ardından ilçede acil eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsü salgınının ardından ilçede acil eylem planını devreye alan Atakum Belediyesi, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki cadde ve sokakları dolaşarak sesli anons sistemine sahip araçlar ile ilçe sakinlerine ‘evde kal’ çağrısında bulunuyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını sonrası alınan önlemler kapsamında yurt genelinde çok sayıda önlem alındı. İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtlayan genelgesinin ardından Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. İlçedeki cadde ve sokaklarda sesli anons sistemine sahip araçlarla görev yapan ekipler, Atakumlulara evde kalmanın önemini anlatan duyurular yapıyor.

Hoparlörler aracılığıyla çok sayıda vatandaşa ulaşmayı hedefleyen ekipler mobil anons sisteminden, “Değerli Atakumlular, korona virüsüyle mücadelede evlerinizden dışarı çıkmamanız çok büyük önem taşıyor. Lütfen hem kendi sağlığınız hem de sevdikleriniz için evlerinize dönün. Zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın. Her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için çok değerli. Bu sorumluluk hepimizin” mesajını paylaşıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

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