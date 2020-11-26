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Atakum zabıtasından kalabalık mekanlara yoğun denetim

SAMSUN HABERLERİ  | 26.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı’nın tüm valiliklere gönderdiği ’Kovid-19 Denetimleri’ konulu genelgenin ardından Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadeleye yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı’nın tüm valiliklere gönderdiği ’Kovid-19 Denetimleri’ konulu genelgenin ardından Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadeleye yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ve Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yener Günay’ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri (AVM) başta olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğun denetimler gerçekleştirildi. Pazar yerlerinde esnaf ve yurttaşlara salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirler hatırlatılırken, AVM’lere yönelik denetimlerde ise alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına yönelik uyarılarda bulunuldu, klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı denetlendi.

"Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz"
Yoğun denetimlerin 27, 28 ve 29 Kasım’da da devam edeceğini belirten Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Kentimizde salgınla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Samsun Valiliği ve Atakum Kaymakamlığı’nın yanı sıra kentteki kolluk kuvvetleri, kamu kuruluşları, mahalle muhtarlıkları ve meslek odaları ile koordinasyon içerisindeyiz. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat dönemine yönelik temizlik, maske ve mesafe kurallarını alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde hem esnafa hem de yurttaşlara hatırlatıyoruz. Tüm iş kolları ve yaşam alanlarında tedbirlere uyulması salgınla mücadelede başarı için büyük önem taşıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgenin ardından bugün başladığımız yoğun denetimler; 27, 28 ve 29 Kasım’da da sürecek” dedi.

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